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Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 12:25  •  11313 просмотра

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Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Завершился конкурс на получение целевых грантов от Фонда Вадима Столара, его победители получат разовую помощь в пределах 1 000 000 гривен общего финансирования на реализацию своих проектов. Об этом говорится в материале "Украинских новостей", передает УНН.

СМИ сообщают, что после завершения весной 2023 года первой грантовой программы в Фонде Вадима Столара приняли решение обязательно продолжать ее. Но на этот раз решили сфокусироваться на направлениях физического и психологического восстановления украинцев, пострадавших в результате российской военной агрессии. В рамках этих направлений организаторы определили конкретные проекты для дальнейшего финансирования.

"В рамках второй грантовой программы мы провели большую предварительную работу, - рассказывает директор Фонда Андрей Фещенко, - Мы разработали подробные условия конкурса, провели информационную кампанию, получили более 100 заявок и каждую из них внимательно изучили. В результате анализа предложенных проектов были определены финалисты, к каждому из которых мы приехали лично и подробно пообщались. Так были выбраны три победителя конкурса, и, должен признаться, этот выбор был очень нелегким. Все, просто все без исключения проекты, участвующие в конкурсе, были интересными и полезными, а люди, представляющие эти проекты, - незаурядными".

Как говорится в материале, победителями второй грантовой программы Фонда Вадима Столара стали Благотворительный фонд "Добрі вчинки разом", Благотворительный фонд "Сильні та незламні" и ОО "Почни з себе!".

"Харьковский БФ "Добрі вчинки разом" презентовал проект "Самопомощь: мастерство стрессовой устойчивости". Он направлен на психологическую поддержку жителей Харькова и Харьковской области, предоставление им навыков и знаний по самопомощи в стрессовых ситуациях, - отметила менеджер проекта Фонда Юлия Уласик. - БФ "Сильні та незламні" из Киевской области предложил обеспечить военных и гражданских ветеранов, людей с инвалидностью возможностью проходить реабилитацию в кабинете с необходимым оборудованием на базе Мироновской больницы восстановительного лечения. ОО "Почни з себе!" из Бучи представила проект по созданию общественного пространства для психоэмоциональной разгрузки детей из семей вынужденных переселенцев и участников боевых действий".

Каждый из этих проектов получит целевые средства от Фонда после проведения всех необходимых процедур.

Основатель Фонда Вадим Столар убежден в значимости и больших перспективах грантовых программ:

"Такие проекты помогают устанавливать прочные связи, налаживать широкое сотрудничество с единомышленниками по всей стране. Весь наш опыт показывает, что вместе мы способны быть намного эффективнее и помогать большему количеству людей. Поэтому мы обязательно будем продолжать и развивать эту практику в будущем".

Позицию основателя полностью поддержала волонтер Фонда Наталья Приходько:

"Грантовые проекты помогают нам выявлять насущные потребности украинцев через общение с широким кругом людей по всей стране. И потом удовлетворять эти потребности в коллаборации с другими организациями. А еще такие проекты формируют свою особую среду, которая объединяет благотворителей, волонтеров, профессионалов в различных сферах и получателей помощи, что способствует становлению в Украине гражданского общества".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара
A grant of UAH 1,000,000 from the Vadym Stolar Foundation will be distributed among the three organizations
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