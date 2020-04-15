Меру Львова Садовому натякнули на участь у фармацевтичному лобізмі

Розробник препарату — НПК “Екофарм” — на офіційному сайті розмістив коментар, вказавши на наявність документальних підтверджень того, що гуманітарна допомога Львову противірусним засобом для захисту медперсоналу лікарень насправді відбувалася з ініціативи львівської влади. Мало того — радники Садового попередньо були ознайомлені з звітом Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси.

Компанія висловила здивування несподіваною позицією Садового, який стверджує, що безкоштовна поставка препарату не має ніякого зв’язку “... з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19 ...”. “Однак в листі від ВО гендиректора Львівської комунальної лікарні швидкої допомоги йдеться про те, що Протефлазід планується застосовувати не тільки для працівників цієї лікарні, а й ”... інших установ охорони здоров’я м.Львова". Якщо це не вкладається в процес підготовки лікарень до дій в умовах епідемії, то скажіть — з якою метою Львів просив 3500 флаконів препарату, який офіційно належить до групи J05 (препарати прямої противірусної дії)?“- запитують у Садового в коментарі “Екофарм”.

У компанії вважають, що причини “розвороту” львівського мера, який то замовляє препарат, то заперечує цей факт, продиктовані конкурентною війною, яка розгорнулася на фармринку в умовах епідемії: “Якщо кон’юнктура, створювана тіньовими гравцями фармринку і пов’язаними з ними політиками-лобістами, для вас важливіше захисту львівських медиків настільки, що Ви готові повернути препарат, — ми його приймемо. Протефлазіду зараз не вистачає на задоволення всіх прохань про гуманітарну допомогу, які щодня надходять в “Екофарм”.

Компанія повідомила, що за статистикою в десятках лікарень, яким з початку епідемії було надано гуманітарну допомогу Протефлазідом, на сьогоднішній день не захворів жоден лікар.

Нагадаємо, що препарат став об’єктом підвищеного інтересу після публікації звіту Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси. На прес-конференції керівництво АМН і інституту підтвердили, що тестування діючої речовини показало ймовірну здатність Протефлазіду сповільнювати реплікацію коронавірусів. Президент НАМН академік Цимбалюк звернувся до Кабміну, запропонувавши використовувати препарат в умовах епідемії.

Однак екс-во-міністра охорони здоров’я Ульяна Супрун різко розкритикувала ініціатіву Академіі медичних наук, звинувативши її керівництво в заняттях “псевдонаукою”, так як рекомендований препарат “не випробовувався на Заході”. Після чого почалася масштабна “антіпротіфлазідная” кампанія, в якій експертами-вірусологами виступають журналісти і блогери.

У той же час жоден з авторитетних фахівців в області вірусології, епідеміології і імунології не піддав сумніву властивості Протефлазіду.