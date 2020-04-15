Меру Львова Садовому натякнули на участь у фармацевтичному лобізмі

ukru
14:22 • 24086 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104777 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 110985 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120816 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136247 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132349 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175037 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142758 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120333 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 79026 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64675 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 63089 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61875 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104774 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 110983 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120815 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136246 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 10138 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23560 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59239 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109731 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110001 перегляди
Актуальне
Меру Львова Садовому натякнули на участь у фармацевтичному лобізмі

Меру Львова Садовому натякнули на участь у фармацевтичному лобізмі

Київ • УНН

 • 11773 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Львівський міський голова в фейсбук-пості назвав "фейком" новину про безоплатні поставки противірусного препарату Протефлазід® в лікарні Львова. Андрій Садовий публічно відхрестився від своєї причетності до процесу і поскаржився, що його ім'я "використовували".

Розробник препарату — НПК “Екофарм” — на офіційному сайті розмістив коментар, вказавши на наявність документальних підтверджень того, що гуманітарна допомога Львову противірусним засобом для захисту медперсоналу лікарень насправді відбувалася з ініціативи львівської влади. Мало того — радники Садового попередньо були ознайомлені з звітом Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси.

Компанія висловила здивування несподіваною позицією Садового, який стверджує, що безкоштовна поставка препарату не має ніякого зв’язку “... з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19 ...”. “Однак в листі від ВО гендиректора Львівської комунальної лікарні швидкої допомоги йдеться про те, що Протефлазід планується застосовувати не тільки для працівників цієї лікарні, а й ”... інших установ охорони здоров’я м.Львова". Якщо це не вкладається в процес підготовки лікарень до дій в умовах епідемії, то скажіть — з якою метою Львів просив 3500 флаконів препарату, який офіційно належить до групи J05 (препарати прямої противірусної дії)?“- запитують у Садового в коментарі “Екофарм”.

У компанії вважають, що причини “розвороту” львівського мера, який то замовляє препарат, то заперечує цей факт, продиктовані конкурентною війною, яка розгорнулася на фармринку в умовах епідемії: “Якщо кон’юнктура, створювана тіньовими гравцями фармринку і пов’язаними з ними політиками-лобістами, для вас важливіше захисту львівських медиків настільки, що Ви готові повернути препарат, — ми його приймемо. Протефлазіду зараз не вистачає на задоволення всіх прохань про гуманітарну допомогу, які щодня надходять в “Екофарм”.

Компанія повідомила, що за статистикою в десятках лікарень, яким з початку епідемії було надано гуманітарну допомогу Протефлазідом, на сьогоднішній день не захворів жоден лікар.

Нагадаємо, що препарат став об’єктом підвищеного інтересу після публікації звіту Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси. На прес-конференції керівництво АМН і інституту підтвердили, що тестування діючої речовини показало ймовірну здатність Протефлазіду сповільнювати реплікацію коронавірусів. Президент НАМН академік Цимбалюк звернувся до Кабміну, запропонувавши використовувати препарат в умовах епідемії.

Однак екс-во-міністра охорони здоров’я Ульяна Супрун різко розкритикувала ініціатіву Академіі медичних наук, звинувативши її керівництво в заняттях “псевдонаукою”, так як рекомендований препарат “не випробовувався на Заході”. Після чого почалася масштабна “антіпротіфлазідная” кампанія, в якій експертами-вірусологами виступають журналісти і блогери.

У той же час жоден з авторитетних фахівців в області вірусології, епідеміології і імунології не піддав сумніву властивості Протефлазіду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73