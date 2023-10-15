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Миротворці ООН заявили, що в їхню штаб-квартиру в Лівані влучила ракета

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Організація Об’єднаних Націй заявила, що в неділю її штаб-квартиру на півдні Лівану було вражено ракетою. Наразі миротворці намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем або ліванськими бойовиками з "Хезболли", повідомляє Wall Street Journal , інформує УНН.

Миротворці ООН заявили, що в їхню штаб-квартиру в Лівані влучила ракета

Деталі

Зазначається, що тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була вражена ракетою, але ніхто не постраждав.

“Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває”, — заявили в силах ООН.

“Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими”.

Як повідомляється, в ООН заявили, що намагається визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками, які ведуть вогонь з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян під час найгіршого терористичної атаки в країні.

Будь-який напад на ООН може бути військовим злочином, йдеться в заяві сил ООН.

Доповнення

З Лівану в бік північного Ізраїлю за сьогодні було випущено ракет щонайменше п'ять разів. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю заявила, що бойові вертольоти завдали ударів по військовій інфраструктурі руху "Хезболла" в Лівані. 

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