Миротворці ООН заявили, що в їхню штаб-квартиру в Лівані влучила ракета
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Організація Об’єднаних Націй заявила, що в неділю її штаб-квартиру на півдні Лівану було вражено ракетою. Наразі миротворці намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем або ліванськими бойовиками з "Хезболли", повідомляє Wall Street Journal , інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була вражена ракетою, але ніхто не постраждав.
“Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває”, — заявили в силах ООН.
“Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими”.
Як повідомляється, в ООН заявили, що намагається визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками, які ведуть вогонь з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян під час найгіршого терористичної атаки в країні.
Будь-який напад на ООН може бути військовим злочином, йдеться в заяві сил ООН.
Доповнення
З Лівану в бік північного Ізраїлю за сьогодні було випущено ракет щонайменше п'ять разів. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю заявила, що бойові вертольоти завдали ударів по військовій інфраструктурі руху "Хезболла" в Лівані.