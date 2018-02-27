Мін'юст: РФ сприяє людям в ОРДЛО та Криму щодо їх звернень до ЄСПЛ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російська Федерація докладає зусиль для того, щоб громадяни, які проживають в окупованому Криму та непідконтрольній частині Донбасу, подавали заяви до Європейського суду з прав людини проти України. Про це сказав в ефірі UA:ПЕРШИЙ заступник міністра юстиції України – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.
"Є інформація про те, що Російська Федерація докладає зусиль для того, щоб громадяни, які проживають в Криму і ОРДЛО, подавали заяви проти України, скаржилися на все, що тільки можна", - сказав він.
І.Ліщина розповів, що у ЄСПЛ на сьогодні перебуває близько 4 тис. справ за зверненнями громадян України, з них 3 тис. справ стосуються винятково України, близько 1 тис. стосуються Росії й України, а близько 250 – Росії.
"Щодо ситуації з індивідуальними заявами. Тобто, окремі громадяни звертаються або проти Росії, або проти України, або проти України і Росії разом. Таких справ Європейський суд нарахував біля 4 тис.", - сказав він.
І.Ліщина уточнив, що Україна бачила тільки 100 справ, які були комуніковані, одна з яких стосується Криму, а всі інші – Донбасу.
Як повідомляв УНН, у Європейському суді з прав людини перебуває п’ять міждержавних справ "Україна-Росія", пов’язаних з агресією РФ.