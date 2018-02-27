Мін'юст: РФ сприяє людям в ОРДЛО та Криму щодо їх звернень до ЄСПЛ проти України

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російська Федерація докладає зусиль для того, щоб громадяни, які проживають в окупованому Криму та непідконтрольній частині Донбасу, подавали заяви до Європейського суду з прав людини проти України. Про це сказав в ефірі UA:ПЕРШИЙ заступник міністра юстиції України – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.