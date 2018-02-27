Минюст: РФ способствует людям в ОРДЛО и Крыму в вопросе их обращений в ЕСПЧ против Украины

"Есть информация о том, что Российская Федерация прилагает усилия для того, чтобы граждане, проживающие в Крыму и ОРДЛО, подавали заявления против Украины, жаловались на все, что только можно", - сказал он.

И.Лищина рассказал, что в ЕСПЧ сегодня находится около 4 тыс. дел по обращениям граждан Украины, из них 3 тыс. дел касаются исключительно Украины, около 1 тыс. касаются России и Украины, а около 250 - России.

"О ситуации с индивидуальными заявлениями. То есть, отдельные граждане обращаются или против России, или против Украины, или против Украины и России вместе. Таких дел Европейский суд насчитал около 4 тыс.", - сказал он.

И.Лищина уточнил, что Украина видела только 100 дел, которые были коммуницированными, одна из которых касается Крыма, а все остальные - Донбасса.

Как сообщал УНН, в Европейском суде по правам человека находится пять межгосударственных дел "Украина-Россия" , связанных с агрессией РФ.