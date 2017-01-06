Минулої доби на дорогах України загинуло 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Минулої доби на автошляхах України загинуло 13 осіб та ще 61 було травмовано. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“За минулу добу загинуло 13 осіб та травмовано — 61. Найбільш напруженими, за рівнем аварійності на дорогах є Закарпатська та Запорізька області”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.