Минулої доби на дорогах України загинуло 13 людей

“За минулу добу загинуло 13 осіб та травмовано — 61. Найбільш напруженими, за рівнем аварійності на дорогах є Закарпатська та Запорізька області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.