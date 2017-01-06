За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек, травмы получил 61 человек. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"За прошедшие сутки погибли 13 человек и травмирован - 61. Наиболее напряженными, по уровню аварийности на дорогах Закарпатская и Запорожская области", - говорится в сообщении.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.