Минулорічний експорт Кіровоградщини до країн ЄС становив 96,4 млн дол. США

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-жовтень 2016 р. становив 96,4 млн дол. США, імпорту — 61,6 млн дол., що відповідно на 31,3% та в 1,7 рази більше порівняно з січнем-жовтнем 2015 р. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ статистики у Кіровоградській області.