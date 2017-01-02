Прошлогодний экспорт Кировоградщины в страны ЕС составил 96,4 млн долл. США
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-октябрь 2016 составил 96,4 млн долл. США, импорта - 61,6 долл., что соответственно на 31,3% и в 1,7 раза больше по сравнению с январем-октябрем 2015 Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ статистики в Кировоградской области.
Внешнеторговые операции проводились с 26 странами Европейского Союза.
Больше всего экспортировано жиров и масел животного или растительного происхождения, продуктов растительного происхождения, готовых пищевых продуктов, минеральных продуктов, текстильных материалов и текстильных изделий.
Основу импортных поступлений составили механические машины, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, недрагоценные металлы и изделия из них.