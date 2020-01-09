Торік Україна експортувала м’яса на понад 1,5 млрд грн

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КИЇВ. 9 січня. УНН. З січня по листопад 2019 року Україна реалізувала м’яса та м’ясних продуктів на суму 70 млрд 304 млн гривень, з них за кордон реалізували продукту на суму більше 1 млрд 500 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Державної служби статистики України.

Так, обсяг реалізованого м’яса та м’ясних продуктів без ПДВ та акцизу в Україні склав 70 304,8 млн гривень. З нього обсяг продукції, реалізованої за межі країни – 1 657,2 млн гривень.

Можна зазначити, що сума, отримана від реалізації за межами країни становить 2,4% від суми усього реалізованого продукту за 11 місяців минулого року.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як раніше повідомлялося в УНН, у 2020 році світове виробництво всіх видів м'яса, крім свинини, покаже зростання.

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