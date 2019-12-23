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Мінсільгосп США дав прогноз на 2020 рік по світовому ринку м'яса

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У 2020 році світове виробництво всіх видів м'яса, крім свинини, покаже зростання. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства США, передає УНН.

Так, виробництво яловичини і телятини виросте на 1% і, за підсумками 2020 року, становитиме 61,9 млн тонн. Світовий експорт даної продукції теж покаже зростання - на 4%, досягнувши за підсумками наступного року 11,5 млн тонн.

Виросте також світове виробництво курятини - на 4%, до 103,5 млн тонн за рік. Експорт продукції збільшиться на 4% - до рекордних 12,5 млн тонн.

У той же час, за даними Мінсільгоспу США, впаде світове виробництво свинини - на 10%, через вируючу в багатьох країнах світу африканську чуму свиней (АЧС). При цьому, експорт продукції збільшиться на 10% до 10,4 млн тонн. Через зростаючий попит на свинину з боку Китаю, через АЧС.

Нагадаємо, аналітики міжнародного банку Rabobank прогнозують, що в 2020 році Україна зміцнить свої позиції на світовому ринку курятини.

Раніше УНН повідомляв, що за останні п'ять років Україна трансформувалася з імпортозалежної країни в ключового експортера курятини. Щорічно виробництво курятини в Україні зростає на 50-100 тис. тонн і за підсумком 2018 року вже досягло більш 1 млн тонн.

Ключовим представником України на світовому ринку курятини є компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, яка, за даними АМКУ, забезпечує більшу частину виробництва і близько 90% всього експорту країни.

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