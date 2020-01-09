В прошлом году Украина экспортировала мяса на более 1,5 млрд грн

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111098 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113781 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112269 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125011 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104353 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107517 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107723 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131801 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130595 просмотра

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В прошлом году Украина экспортировала мяса на более 1,5 млрд грн

В прошлом году Украина экспортировала мяса на более 1,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. С января по ноябрь 2019 года Украина реализовала мяса и мясных продуктов на сумму 70 млрд 304 млн гривен, с них за границу реализовали продукта на сумму более 1 млрд 500 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.

Так, объем реализованного мяса и мясных продуктов без НДС и акциза в Украине составил 70 304, 8 млн гривен. Из него объем продукции, реализованной за пределы страны - 1 657, 2 млн гривен.

Можно отметить, что сумма, полученная от реализации за пределами страны составляет 2,4% от суммы всего реализованного продукта за 11 месяцев прошлого года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее сообщалось в УНН, в 2020 году мировое производство всех видов мяса, кроме свинины, покажет рост.

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