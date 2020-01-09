В прошлом году Украина экспортировала мяса на более 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. С января по ноябрь 2019 года Украина реализовала мяса и мясных продуктов на сумму 70 млрд 304 млн гривен, с них за границу реализовали продукта на сумму более 1 млрд 500 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.
Так, объем реализованного мяса и мясных продуктов без НДС и акциза в Украине составил 70 304, 8 млн гривен. Из него объем продукции, реализованной за пределы страны - 1 657, 2 млн гривен.
Можно отметить, что сумма, полученная от реализации за пределами страны составляет 2,4% от суммы всего реализованного продукта за 11 месяцев прошлого года.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как ранее сообщалось в УНН, в 2020 году мировое производство всех видов мяса, кроме свинины, покажет рост.