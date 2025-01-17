Мінсоцполітики: у 2025 році проведуть переоцінку тимчасової інвалідності, у тому числі для чоловіків призовного віку

ukenru
13:49 • 12817 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 39161 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 102440 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 128764 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126462 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144101 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173013 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220065 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176262 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151726 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 146723 перегляди
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 102354 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 108051 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 141079 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 124204 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 32926 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 196214 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 194168 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 325477 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 352548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 9369 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 13874 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 63788 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 92138 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 88558 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики: у 2025 році проведуть переоцінку тимчасової інвалідності, у тому числі для чоловіків призовного віку

Мінсоцполітики: у 2025 році проведуть переоцінку тимчасової інвалідності, у тому числі для чоловіків призовного віку

Київ • УНН

 • 25958 перегляди

Міністерство соцполітики анонсувало масштабну переоцінку стану здоров'я осіб з тимчасовою інвалідністю у 2025 році. Особлива увага приділятиметься чоловікам призовного віку, а також планується збільшити рівень працевлаштування інвалідів.

Протягом 2025 року всі громадяни з тимчасовою інвалідністю пройдуть переоцінку стану здоров’я, особливо це стосується чоловіків призовного віку. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Протягом 2025 всі особи з інвалідністю, які мають тимчасову інвалідність, мають пройти переоцінку в цих експертних командах, особливо, коли ми говоримо про чоловіків призивного віку. Тому результати того, скільки у нас буде осіб з інвалідністю, ми будемо мати за результатами переоцінки, яку робить медична команда, і соціальна сторона не має до цього ніякого відношення", - зазначила Марчак.

Також вона нагадала, що наразі лише 16% осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовані, тоді як міжнародний стандарт передбачає мінімум 50%. Це свідчить про недостатні зусилля держави для забезпечення гідного життя таких громадян у сфері зайнятості.

"Це означає що ми набагато менше робимо як країна, щоб дати можливість людині, яка має обмеження в здоровʼї, мати гідне життя в тому числі в економічній сфері. І, власне, критика українського законодавства полягає саме в цьому… Тому ми говоримо про те, що в ідеалі ми хочемо зробити так, щоб максимальна кількість людей, які мають будь-які обмеження здоров’я, не бачили перепон для того, щоб бути незалежними від державної підтримки", - додала заступниця міністра соціальної політики.

Нагадаємо 

Мінсоцполітики готує реформу системи соціального страхування з 2026 року. Максимальні виплати збільшаться до 40 тис. грн, а лікарняні оплачуватимуться до 14 місяців.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоПолітика
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами