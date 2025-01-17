Мінсоцполітики: у 2025 році проведуть переоцінку тимчасової інвалідності, у тому числі для чоловіків призовного віку

Протягом 2025 року всі громадяни з тимчасовою інвалідністю пройдуть переоцінку стану здоров’я, особливо це стосується чоловіків призовного віку. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"Протягом 2025 всі особи з інвалідністю, які мають тимчасову інвалідність, мають пройти переоцінку в цих експертних командах, особливо, коли ми говоримо про чоловіків призивного віку. Тому результати того, скільки у нас буде осіб з інвалідністю, ми будемо мати за результатами переоцінки, яку робить медична команда, і соціальна сторона не має до цього ніякого відношення", - зазначила Марчак.

Також вона нагадала, що наразі лише 16% осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовані, тоді як міжнародний стандарт передбачає мінімум 50%. Це свідчить про недостатні зусилля держави для забезпечення гідного життя таких громадян у сфері зайнятості.

"Це означає що ми набагато менше робимо як країна, щоб дати можливість людині, яка має обмеження в здоровʼї, мати гідне життя в тому числі в економічній сфері. І, власне, критика українського законодавства полягає саме в цьому… Тому ми говоримо про те, що в ідеалі ми хочемо зробити так, щоб максимальна кількість людей, які мають будь-які обмеження здоров’я, не бачили перепон для того, щоб бути незалежними від державної підтримки", - додала заступниця міністра соціальної політики.

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Мінсоцполітики готує реформу системи соціального страхування з 2026 року. Максимальні виплати збільшаться до 40 тис. грн, а лікарняні оплачуватимуться до 14 місяців.