Минсоцполитики: в 2025 году проведут переоценку временной инвалидности, в том числе для мужчин призывного возраста
Киев • УНН
Министерство соцполитики анонсировало масштабную переоценку состояния здоровья лиц с временной инвалидностью в 2025 году. Особое внимание будет уделяться мужчинам призывного возраста, а также планируется увеличить уровень трудоустройства инвалидов.
В течение 2025 года все граждане с временной инвалидностью пройдут переоценку состояния здоровья, особенно это касается мужчин призывного возраста. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
«В течение 2025 года все лица с инвалидностью, которые имеют временную инвалидность, должны пройти переоценку в этих экспертных командах, особенно, когда мы говорим о мужчинах призывного возраста. Поэтому результаты того, сколько у нас будет лиц с инвалидностью, мы будем иметь по результатам переоценки, которую делает медицинская команда, и социальная сторона не имеет к этому никакого отношения», - отметила Марчак.
Также она напомнила, что сейчас только 16% лиц с инвалидностью в Украине трудоустроены, тогда как международный стандарт предусматривает минимум 50%. Это свидетельствует о недостаточных усилиях государства для обеспечения достойной жизни таких граждан в сфере занятости.
«Это означает, что мы гораздо меньше делаем как страна, чтобы дать возможность человеку, который имеет ограничения в здоровье, иметь достойную жизнь в том числе в экономической сфере. И, собственно, критика украинского законодательства заключается именно в этом... Поэтому мы говорим о том, что в идеале мы хотим сделать так, чтобы максимальное количество людей, которые имеют любые ограничения здоровья, не видели преград для того, чтобы быть независимыми от государственной поддержки», - добавила заместитель министра социальной политики.
Напомним
Минсоцполитики готовит реформу системы социального страхования с 2026 года. Максимальные выплаты увеличатся до 40 тыс. грн, а больничные будут оплачиваться до 14 месяцев.