"Мінськ" дозволить Україні вирішити питання Донбасу, суверенітет ніхто не ставить під сумнів - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Виконання Мінських домовленостей “дозволить Києву вирішити проблему Донбасу, суверенітет України при цьому не обговорюється”. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи інтерв’ю директора Центру політичної кон’юнктури Олексія Чеснакова, який заявив, що “Україна в кінцевому рахунку буде мати символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом”, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“В даному випадку головне — виконання Мінських угод, — підкреслив Пєсков. — Це дозволить Україні вирішити внутрішньоукраїнський конфлікт і впоратися з цією внітрішньоукраїнською проблемою. А ті країни, які поставили підписи під цим документом, а саме Росія, Німеччина і Франція, покликані в цьому допомогти”.
Він зробив акцент на тому, що “суверенітет в даному випадку не обговорюється”. “Ніхто ж не ставить під сумнів суверенітет України. Це внутрішня проблема України. Україна сама вирішує питання свого суверенітету”, — сказав Пєсков.
Як писав УНН раніше, Росія зацікавлена провести зустріч в “нормандському форматі” на вищому рівні, але саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним. Таку точку зору висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч лідерів країн “нормандської четвірки”.