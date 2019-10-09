"Минск" позволит Украине решить вопрос Донбасса, суверенитет никто не ставит под сомнение - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Выполнение Минских договоренностей “позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается”. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который заявил, что “Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“В данном случае главное — выполнение Минских соглашений, — подчеркнул Песков. — Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внитриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом, а именно Россия, Германия и Франция, призваны в этом помочь”.
Он сделал акцент на том, что “суверенитет в данном случае не обсуждается”. “Никто же не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета”, — сказал Песков.
Как писал УНН ранее, Россия заинтересована провести встречу в “нормандском формате” на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандской четверки”.