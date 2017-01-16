Міносвіти надало роз'яснення щодо проекту типового навчального плану для старших класів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів, зміни мають стати чинними з 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
“Документ, що наразі розміщено на сайті МОН у рубриці „Громадське обговорення“, — це лише проект, який ми пропонуємо на розгляд громадськості. Ми дуже сподіваємося, що усі зацікавлені — а це й вчителі, й батьки, й самі учні старшої школи — висловлять свою думку щодо запропонованих змін”, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.
На сьогодні в чинних типових начальних планах у інваріантній частині знаходиться 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі — 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмету виділено 1,5 години.
“Ґрунтовно вивчити предмет, маючи менше одного уроку на тиждень, просто неможливо. Діти, що приходять у старшу школу, вже мають визначатися зі своїми подальшими пріоритетами, почати підготовку до вступу у вищий навчальний заклад. Відповідно, учні мають отримати можливість глибше вивчати ті предмети, які їм знадобляться для подальшого продовження навчання. Вивчення всіх предметів на однаково неглибокому рівні у старших класах є нераціональним”, — наголосив заступник міністра освіти і науки.
У проекті типового навчального плану для учнів 10-11 класів запропоновано суттєво іншу систему створення навчального плану для школи.
Зокрема, скорочення кількості обов’язкових предметів (інваріантної складової) — з 22 до 9. Це дає можлівисть школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети. Також старша школа має стати профільною. Пропонується позбутися такого явища як “універсальний профіль”. Школа повинна обов’зково обрати 2-3 предмети з циклу “профільних”, а також доповнити їх дисциплінами з циклу “вибірково-обов’язкових” предметів (не менше 2-х).
Окрім того, школам пропонується створювати власні “спецкурси” для поглиблення профільного навчання. Йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа.
Наразі проект оновленого типового навчального плану для 10-11 класів знаходиться на громадському обговоренні. Свої пропозиції можна надсилати до 30 січня 2017 року.