Минобразования предоставило разъяснения относительно проекта типового учебного плана для старших классов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению проект типового учебного плана для 10-11 классов, изменения должны вступить в силу с 2018 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.
"Документ, который размещен на сайте МОН в рубрике "Общественное обсуждение", - это только проект, который мы предлагаем на рассмотрение общественности. Мы очень надеемся, что все заинтересованные - а это и учителя, и родители, и сами ученики старшей школы - выскажут свое мнение по предложенным изменениям", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.
На сегодня в действующих типовых учебных планах в инвариантной части находится 22 и более предметов. Предельная нагрузка на ученика в школе - 33 часа в неделю. В среднем на изучение одного предмета выделено 1,5 часа.
"Основательно изучить предмет, имея менее одного урока в неделю, просто невозможно. Дети, приходящие в старшую школу, уже должны определяться со своими дальнейшими приоритетами, начать подготовку к поступлению в высшее учебное заведение. Соответственно, ученики должны получить возможность глубже изучать те предметы, которые им понадобятся для дальнейшего продолжения учебы. Изучение всех предметов на одинаково неглубоком уровне в старших классах нерационально", - отметил заместитель министра образования и науки.
В проекте типового учебного плана для учащихся 10-11 классов предложено существенно другую систему создания учебного плана для школы.
В частности, сокращение количества обязательных предметов (инвариантной составляющей) - с 22 до 9. Это дает возможность школе определить свой профиль и углубленно преподавать выбранные предметы. Также старшая школа должна стать профильной. Предлагается избавиться от такого явления как "универсальный профиль". Школа должна обязательно выбрать 2-3 предмета из цикла "профильных", а также дополнить их дисциплинами из цикла "избирательно-обязательных" предметов (не менее 2-х).
Кроме того, школам предлагается создавать собственные "спецкурсы" для углубления профильного обучения. Речь идет о преподавании узких специализированных дисциплин, близких к профилю, который выбирает школа.
Сейчас проект обновленного типового учебного плана для 10-11 классов находится на общественном обсуждении. Свои предложения можно присылать до 30 января 2017 года.