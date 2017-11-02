Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію 117 військових об'єктів

“До кінця 2017 року планується завершити відновлення 117 об’єктів, у тому числі 86 об’єктів після реконструкції та капітального ремонту”, - сказав Галушко.

За його словами, основну частку виділеного фінансового ресурсу розподілено на заходи з будівництва, відновлення інфраструктури новостворених військових частин, навчальних центрів, підрозділів Високомобільних десантних військ, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил та ремонту їдалень військових частин, які переходять на нову систему продовольчого забезпечення.

Начальник Головного КЕУ ЗС України окремо наголосив на будівництві об’єктів в польових умовах.

“Керівництвом Міністерства оборони та Урядом прийнято рішення щодо будівництва польових таборів у сучасних умовах. Йдеться про майнові комплекси сучасного зразка. Зокрема, на полігоні „Широкий Лан“ загальний стан готовності такого об’єкту складає близько 60 %, у селищі Черкаському Дніпропетровської області — не набагато менше, і будівельна організація збільшує темпи”, - зазначив Галушко.

Як повідомляв УНН, Міноборони планує побудувати 91 житловий комплекс для контрактників.