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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114196 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102528 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105351 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102047 просмотра

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Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию 117 военных объектов

Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию 117 военных объектов

Киев  •  УНН

 • 10460 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство обороны Украины планирует до конца этого года ввести в эксплуатацию 117 военных объектов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве повифдомив начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Олег Галушко, передает УНН.

"К конца 2017 года года планируется завершить восстановление 117 объектов, в том числе 86 объектов после реконструкции и капитального ремонта", - сказал Галушко.

По его словам, основную долю выделенного финансового ресурса распределены на мероприятия по строительству, восстановлению инфраструктуры вновь воинских частей, учебных центров, подразделений высокомобильных десантных войск, Сил специальных операций, ВМС и ремонта столовых воинских частей, переходят на новую систему продовольственного обеспечения .

Начальник Главного КЭУ ВС Украины отдельно отметил строительстве объектов в полевых условиях.

"Руководством Министерства обороны и Правительством принято решение о строительстве полевых лагерей в современных условиях. Речь идет о имущественные комплексы современного образца. В частности, на полигоне "Широкий Лан" общее состояние готовности такого объекта составляет около 60%, в поселке Черкасском Днепропетровской области - немногим меньше, и строительная организация увеличивает темпы", - отметил Галушко.

Как сообщал УНН, Минобороны планирует построить 91 жилой комплекс для контрактников.

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