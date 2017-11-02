Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию 117 военных объектов

"К конца 2017 года года планируется завершить восстановление 117 объектов, в том числе 86 объектов после реконструкции и капитального ремонта", - сказал Галушко.

По его словам, основную долю выделенного финансового ресурса распределены на мероприятия по строительству, восстановлению инфраструктуры вновь воинских частей, учебных центров, подразделений высокомобильных десантных войск, Сил специальных операций, ВМС и ремонта столовых воинских частей, переходят на новую систему продовольственного обеспечения .

Начальник Главного КЭУ ВС Украины отдельно отметил строительстве объектов в полевых условиях.

"Руководством Министерства обороны и Правительством принято решение о строительстве полевых лагерей в современных условиях. Речь идет о имущественные комплексы современного образца. В частности, на полигоне "Широкий Лан" общее состояние готовности такого объекта составляет около 60%, в поселке Черкасском Днепропетровской области - немногим меньше, и строительная организация увеличивает темпы", - отметил Галушко.

Как сообщал УНН, Минобороны планирует построить 91 жилой комплекс для контрактников.