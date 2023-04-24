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Міноборони Казахстану скасувало військові паради до 7 та 9 травня

Міноборони Казахстану скасувало військові паради до 7 та 9 травня

Київ • УНН

 • 537475 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Влада Казахстану скасувала проведення військових парадів до Дня захисника Вітчизни 7 травня і Дня Перемоги 9 травня. На запит Press.kz Міністерство оборони країни пояснило це економією бюджету, передає УНН.

Деталі

Скасування військових парадів на 7 та 9 травня у Казахстані аргументовано необхідністю спрямування бюджетних коштів на підтримку рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану.

Проте влада планує провести 50 урочистих заходів по всій країні зі вшанування ветеранів Другої світової війни.

Цитата

«Здійснюється робота з увіковічнення пам’яті воїнів-казахстанців, які полягли у війні, і сповіщенням про їхні подвиги у засобах масової інформації», – зазначили у Міністерстві оборони Казахстану.

Раніше

У 2022 році паради до цих державних свят Казахстану були також скасовані з огляду на аналогічні причини. Восени 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв змінив воєнну доктрину країни, у якій розпорядився збільшити воєнний потенціал і розбудувати систему територіальної оборони.

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