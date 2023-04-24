Міноборони Казахстану скасувало військові паради до 7 та 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Влада Казахстану скасувала проведення військових парадів до Дня захисника Вітчизни 7 травня і Дня Перемоги 9 травня. На запит Press.kz Міністерство оборони країни пояснило це економією бюджету, передає УНН.
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Скасування військових парадів на 7 та 9 травня у Казахстані аргументовано необхідністю спрямування бюджетних коштів на підтримку рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану.
Проте влада планує провести 50 урочистих заходів по всій країні зі вшанування ветеранів Другої світової війни.
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«Здійснюється робота з увіковічнення пам’яті воїнів-казахстанців, які полягли у війні, і сповіщенням про їхні подвиги у засобах масової інформації», – зазначили у Міністерстві оборони Казахстану.
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У 2022 році паради до цих державних свят Казахстану були також скасовані з огляду на аналогічні причини. Восени 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв змінив воєнну доктрину країни, у якій розпорядився збільшити воєнний потенціал і розбудувати систему територіальної оборони.
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