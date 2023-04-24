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Минобороны Казахстана отменило военные парады к 7 и 9 мая

Минобороны Казахстана отменило военные парады к 7 и 9 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Власти Казахстана отменили проведение военных парадов ко Дню защитника Отечества 7 мая и Дню Победы 9 мая. На запрос Press.kz Министерство обороны страны объяснило это экономией бюджета, передает УНН.

Детали

Отмена военных парадов на 7 и 9 мая в Казахстане аргументирована необходимостью направления бюджетных средств на поддержание уровня боеспособности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Однако власти планируют провести 50 торжественных мероприятий по всей стране по чествованию ветеранов Второй мировой войны.

Цитата

«Осуществляется работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и оповещением об их подвигах в средствах массовой информации», – отметили в Министерстве обороны Казахстана.

Ранее

В 2022 году парады к этим государственным праздникам Казахстана были также отменены по аналогичным причинам. Осенью 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев изменил военную доктрину страны, в которой распорядился увеличить военный потенциал и перестроить систему территориальной обороны.

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