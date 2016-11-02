Міноборони: 12 тис. мобілізованих залишились служити за контрактом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Дванадцять тисяч військових, які спочатку пройшли службу в армії в рамках мобілізації, залишились служити за контрактом. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“...З 60 тис. контрактників — 12 тис. військовослужбовців, які спочатку пройшли службу в армії в рамках мобілізації і потім залишились служити за контрактом”, — йдеться у повідомленні.
За словами міністра, майже 20% — це люди, які мають бойовий досвід.
С.Полторак також доповів, що на виконання доручення Президента, всі військові шостої хвилі мобілізації, які отримали поранення під час виконання свого обов’язку, зараз отримують повне медичне обслуговування та необхідне лікування і по завершенні будуть звільнені у запас.