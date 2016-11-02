Минобороны: 12 тыс. мобилизованных остались служить по контракту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Двенадцать тысяч военных, сначала прошли службу в армии в рамках мобилизации, остались служить по контракту. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"...из 60 тыс. rонтрактников - 12 тыс. моеннослужащих, сначала прошли службу в армии в рамках мобилизации и потом остались служить по контракту", - говорится в сообщении.
По словам министра, почти 20% - это люди, которые имеют боевой опыт.
С.Полторак также доложил, что во исполнение поручения Президента, все военные шестой волны мобилизации, которые получили ранения во время выполнения своего долга, сейчас получают полное медицинское обслуживание и необходимое лечение и по завершении будут уволены в запас.