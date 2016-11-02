Минобороны: 12 тыс. мобилизованных остались служить по контракту

"...из 60 тыс. rонтрактников - 12 тыс. моеннослужащих, сначала прошли службу в армии в рамках мобилизации и потом остались служить по контракту", - говорится в сообщении.

По словам министра, почти 20% - это люди, которые имеют боевой опыт.

С.Полторак также доложил, что во исполнение поручения Президента, все военные шестой волны мобилизации, которые получили ранения во время выполнения своего долга, сейчас получают полное медицинское обслуживание и необходимое лечение и по завершении будут уволены в запас.