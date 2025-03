Мінмолодьспорту звернулось до першоджерела скандальної статті The Washington Post

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство молоді та спорту України ще минулого тижня звернулось до Associated Press - першоджерела скандальної статті The Washington Post – "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" про те, що нібито Мінмолодьспорту фінансує радикальні націоналістичні організації, втім, досі не отримало ніякої відповіді, передає УНН.