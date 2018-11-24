Мінмолодьспорту звернулось до першоджерела скандальної статті The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство молоді та спорту України ще минулого тижня звернулось до Associated Press - першоджерела скандальної статті The Washington Post – "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" про те, що нібито Мінмолодьспорту фінансує радикальні націоналістичні організації, втім, досі не отримало ніякої відповіді, передає УНН.
“Ми ще тиждень тому, 16 листопада направили у головний офіс через представників агенції Associated Press, які працюють тут, в Україні, нашу відповідь. В принципі вона містить всі пункти, які Ігор Жданов у своїй заяві використовував”, — зазначили в Мінмолодьспорту.
Як зазначили в прес-службі, першоджерелом зазначеної інформації було саме видання AP, тому міністерство звернулось саме туди.
На питання журналіста про те, чи надходила відповідь від редакції видання, у Мінмолодьспорту зазначили: “Ще ні”.
“Ми чекаємо. Я знаю, що її (відповідь) передали, і ми чекаємо на реакцію. Тобто, у нас були зазначені всі пункти, перекладені англійською мовою, які містились в заяві Ігоря Жданова з цього приводу, і прохання взяти до уваги або спростувати цю інформацію”, — сказала співрозмовниця агенції.
Як повідомляв УНН, раніше видання The Washington Post оприлюднило статтю “Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp” про те, що Мінмолодьспорту України виділило 4 мільйони гривень (близько 150 тисяч доларів) на фінансування декількох молодіжних таборів, що проводяться націоналістами, зокрема молодіжною організацією “Сокіл свободи”, де навчають убивати росіян, а також що Міністерство потурає ксенофобії і расизму.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував цю інформацію, зазначивши, що згаданий у статті табір справді проводиться за кошти його учасників, а не Мінмолодьспорту, у червні у Тернопільській області, але інформація, викладена у статті щодо цього табору є відвертою неправдою.