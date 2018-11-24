Мінмолодьспорту звернулось до першоджерела скандальної статті The Washington Post

“Ми ще тиждень тому, 16 листопада направили у головний офіс через представників агенції Associated Press, які працюють тут, в Україні, нашу відповідь. В принципі вона містить всі пункти, які Ігор Жданов у своїй заяві використовував”, — зазначили в Мінмолодьспорту.

Як зазначили в прес-службі, першоджерелом зазначеної інформації було саме видання AP, тому міністерство звернулось саме туди.

На питання журналіста про те, чи надходила відповідь від редакції видання, у Мінмолодьспорту зазначили: “Ще ні”.

“Ми чекаємо. Я знаю, що її (відповідь) передали, і ми чекаємо на реакцію. Тобто, у нас були зазначені всі пункти, перекладені англійською мовою, які містились в заяві Ігоря Жданова з цього приводу, і прохання взяти до уваги або спростувати цю інформацію”, — сказала співрозмовниця агенції.

Як повідомляв УНН, раніше видання The Washington Post оприлюднило статтю “Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp” про те, що Мінмолодьспорту України виділило 4 мільйони гривень (близько 150 тисяч доларів) на фінансування декількох молодіжних таборів, що проводяться націоналістами, зокрема молодіжною організацією “Сокіл свободи”, де навчають убивати росіян, а також що Міністерство потурає ксенофобії і расизму.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував цю інформацію, зазначивши, що згаданий у статті табір справді проводиться за кошти його учасників, а не Мінмолодьспорту, у червні у Тернопільській області, але інформація, викладена у статті щодо цього табору є відвертою неправдою.