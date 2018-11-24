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Минмолодьспорта обратилось к первоисточнику скандальной статьи The Washington Post

Минмолодьспорта обратилось к первоисточнику скандальной статьи The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 9274 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины еще на прошлой неделе обратилось к Associated Press - первоисточнику скандальной статьи The Washington Post - "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" о том, что якобы Минмолодьспорта финансирует радикальные националистические организации, впрочем, до сих пор не получило никакого ответа, передает УНН.

"Мы еще неделю назад, 16 ноября направили в главный офис через представителей агентства Associated Press, которые работают здесь, в Украине, наш ответ. В принципе он содержит все пункты, которые Игорь Жданов в своем заявлении использовал", - отметили в Минмолодьспорта.

Как отметили в пресс-службе, первоисточником указанной информации было само издание AP, поэтому министерство обратилось именно туда.

На вопрос журналиста о том, поступал ли ответ от редакции издания, в Минмолодьспорта отметили: "Еще нет".

"Мы ждем. Я знаю, что его (ответ) передали, и мы ждем реакции. То есть, у нас были указаны все пункты, переведены на английский язык, которые содержались в заявлении Игоря Жданова по этому поводу, и просьба принять во внимание или опровергнуть эту информацию", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал УНН, ранее издание The Washington Post опубликовало статью "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" о том, что Минмолодьспорта Украины выделило 4 миллиона гривен (около 150 000 долларов) на финансирование нескольких молодежных лагерей, проводимых националистами, в частности молодежной организацией "Сокол свободы", где учат убивать русских, а также Министерство потакает ксенофобии и расизму.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг эту информацию, отметив, что упомянутый в статье лагерь действительно проводится за средства участников, а не Минмолодьспорта, в июне в Тернопольской области, но информация, изложенная в статье по этому лагерю является откровенной ложью.

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