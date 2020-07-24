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Мінкульту пропонують визнати пам’ятками ще 16 об’єктів у Києві

Мінкульту пропонують визнати пам’ятками ще 16 об’єктів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації направив до Міністерства культури та інформаційної політики перелік ще 16 об’єктів для надання їм статусу пам’яток. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив до Міністерства культури та інформаційної політики перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Про це повідомили у Департаменті", - йдеться в повідомленні.

Відтак, йдеться про наступні 16 об’єктів, із яких за категорією "пам'ятка архітектури":

  • Львівська площа, 14;
  • Львівська вулиця, 80;
  • вулиця Саксаганського, 78 (садиба 1911-12, у якій проживав Бобрусов М. П.);
  • вулиця Саксаганського, 78-А;
  • вулиця Хрещатик, 20-22;
  • вулиця Хрещатик, 34 (раніше – великий торговий комплекс, так званий Старий Пасаж, або Пасаж Ждановського (за ім’ям домовласника). Його формування розпочалося ще у 1870-х роках і було завершено 1900 року. Центральний ризаліт флігеля в глибині курдонеру акцентувався двома жіночими скульптурними постатями в нішах;
  • вулиця Сагайдачного, 6.

За категоріями "пам’ятка історії та архітектури":

  • вулиця Саксаганського, 78-Б;
  • вулиця Пушкінська, 30;
  • вулиця Пушкінська, 30-Б;
  • вулиця Дегтярівська, 13 (окремо комплекс та окремо за вказаною адресою за об’єктами: замок, слідчий корпус, лікарня, адміністративний будинок). Мова йде про Лук’янівський тюремний замок, споруджений у 1850-60-х роках.

За категорією "пам’ятка історії":

  • вулиця Саксаганського, 60-В (садиба 1890, у якій проживав Миклухо-Маклай М. М (брат мандрівника-етнографа).

"Раніше Департамент передав до Мінкульту облікову документацію на перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, з яких тільки на вулиці Пушкінській – 24 об’єкти", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, подано для надання статусу пам’ятки місцевого значення і занесення до Держреєстру будинки на вулиці Б. Хмельницького, 9-Б та кутовий будинок на Пушкінській, 20-А/Б. А також історичні будинки на Кирилівській, 35 (Пивоварний завод), б-рі Шевченка, 1, б-рі Дарницькому, 23, пров. Політехнічному, 2-А та об’єкти культурної спадщини комплексу споруд київського Арсеналу (колишній завод "Арсенал") на вулиці Московській, 2-8.

"На жаль, щодо всіх цих об’єктів, за якими було вже передано облікову раніше, й досі не має руху. Сподіваюся, що робота із надання статусу пам’яток історичним будівлям таки активізується", – зазначив директор департаменту Олександр Никоряк.

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Нагадаємо, минулого року генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв повідомив, що для того, щоб розпочати реконструкцію моста Патона у Києві потрібен дозвіл Мінкульту. Адже міст, за його словами, перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення. 

Густєлєв заявляв, що "неодноразово зверталися до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести (міст Патона - ред.) зі статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди". Однак позитивної відповіді не отримали.

Водночас, у Мінкульті УНН повідомляли, що звернень від міської влади Києва щодо вилучення мосту Патона з Державного реєстру нерухомих пам’яток України до Міністерства культури не надходило.

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