Минкульту предлагают признать памятками еще 16 объектов в Киеве

"Департамент охраны культурного наследия КГГА направил в Министерство культуры и информационной политики перечень объектов культурного наследия, предлагаемых к заносу в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения. Об этом сообщили в Департаменте", - говорится в сообщении.

Следовательно, речь идет о следующих 16 объектах, из которых по категории "памятник архитектуры":



Львовская площадь, 14;



Львовская улица, 80;



улица Саксаганского, 78 (усадьба 1911-12, в которой проживал Бобрусов М. П.)



улица Саксаганского, 78-А;



улица Крещатик, 20-22;



улица Крещатик, 34 (ранее - крупный торговый комплекс, так называемый Старый Пассаж, или Пассаж Ждановского (по имени домовладельца). Его формирование началось еще в 1870-х годах и было завершено 1900 года. Центральный ризалит флигеля в глубине курдонера акцентировался двумя женскими скульптурными фигурами в нишах;



улица Сагайдачного, 6.



По категориям "памятник истории и архитектуры":



улица Саксаганского, 78-Б;



улица Пушкинская, 30;



улица Пушкинская, 30-Б;



улица Дегтяревская, 13 (отдельно комплекс и отдельно по указанному адресу по объектам: замок, следовательный корпус, больница, административное здание). Речь идет о Лукьяновском тюремном замке, построенный в 1850-60-х годах.



По категории "памятник истории":



улица Саксаганского, 60-В (усадьба 1890, в которой проживал Миклухо-Маклай Н. М (брат путешественника-этнографа).



"Раньше Департамент передал в Минкульт учетную документацию на перечень объектов культурного наследия, предлагаемых к заносу в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения, из которых только на улице Пушкинской - 24 объекта", - отмечается в сообщении.



Кроме того, представлены для предоставления статуса памятника местного значения и внесения в Госреестр дома на улице Б. Хмельницкого, 9-Б и угловой дом на Пушкинской, 20-А/Б. А также исторические дома на Кирилловской, 35 (Пивоваренный завод), б-ре Шевченко, 1, б-ре Дарницком, 23, пер. Политехническом, 2-А и объекты культурного наследия комплекса сооружений киевского Арсенала (бывший завод "Арсенал") на улице Московской, 2-8.



"К сожалению, по всем этим объектам, по которым было уже передано учетную ранее, до сих пор нет движения. Надеюсь, что работа по предоставлению статуса памятников историческим зданиям таки активизируется", - отметил директор департамента Александр Никоряк.

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Напомним, в прошлом году генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев сообщил, что для того, чтобы начать реконструкцию моста Патона в Киеве требуется разрешение Минкульта. Ведь мост, по его словам, находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения.



Густелев заявлял, что "неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести (мост Патона - ред.) со статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения". Однако положительного ответа не получили.



В то же время, в Минкульте УНН сообщали, что обращений от городской власти Киева по изъятию мосту Патона из Государственного реестра недвижимых памятников Украины в Министерство культуры не поступало.