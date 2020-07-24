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Минкульту предлагают признать памятками еще 16 объектов в Киеве

Минкульту предлагают признать памятками еще 16 объектов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17722 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации направил в Министерство культуры и информационной политики перечень еще 16 объектов для предоставления им статуса памятников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА направил в Министерство культуры и информационной политики перечень объектов культурного наследия, предлагаемых к заносу в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения. Об этом сообщили в Департаменте", - говорится в сообщении.

Следовательно, речь идет о следующих 16 объектах, из которых по категории "памятник архитектуры":

  • Львовская площадь, 14;
  • Львовская улица, 80;
  • улица Саксаганского, 78 (усадьба 1911-12, в которой проживал Бобрусов М. П.)
  • улица Саксаганского, 78-А;
  • улица Крещатик, 20-22;
  • улица Крещатик, 34 (ранее - крупный торговый комплекс, так называемый Старый Пассаж, или Пассаж Ждановского (по имени домовладельца). Его формирование началось еще в 1870-х годах и было завершено 1900 года. Центральный ризалит флигеля в глубине курдонера акцентировался двумя женскими скульптурными фигурами в нишах;
  • улица Сагайдачного, 6.

По категориям "памятник истории и архитектуры":

  • улица Саксаганского, 78-Б;
  • улица Пушкинская, 30;
  • улица Пушкинская, 30-Б;
  • улица Дегтяревская, 13 (отдельно комплекс и отдельно по указанному адресу по объектам: замок, следовательный корпус, больница, административное здание). Речь идет о Лукьяновском тюремном замке, построенный в 1850-60-х годах.

По категории "памятник истории":

  • улица Саксаганского, 60-В (усадьба 1890, в которой проживал Миклухо-Маклай Н. М (брат путешественника-этнографа).

"Раньше Департамент передал в Минкульт учетную документацию на перечень объектов культурного наследия, предлагаемых к заносу в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения, из которых только на улице Пушкинской - 24 объекта", - отмечается в сообщении.

Кроме того, представлены для предоставления статуса памятника местного значения и внесения в Госреестр дома на улице Б. Хмельницкого, 9-Б и угловой дом на Пушкинской, 20-А/Б. А также исторические дома на Кирилловской, 35 (Пивоваренный завод), б-ре Шевченко, 1, б-ре Дарницком, 23, пер. Политехническом, 2-А и объекты культурного наследия комплекса сооружений киевского Арсенала (бывший завод "Арсенал") на улице Московской, 2-8.

"К сожалению, по всем этим объектам, по которым было уже передано учетную ранее, до сих пор нет движения. Надеюсь, что работа по предоставлению статуса памятников историческим зданиям таки активизируется", - отметил директор департамента Александр Никоряк.

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Напомним, в прошлом году генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев сообщил, что для того, чтобы начать реконструкцию моста Патона в Киеве требуется разрешение Минкульта. Ведь мост, по его словам, находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Густелев заявлял, что "неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести (мост Патона - ред.) со статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения". Однако положительного ответа не получили.

В то же время, в Минкульте УНН сообщали, что обращений от городской власти Киева по изъятию мосту Патона из Государственного реестра недвижимых памятников Украины в Министерство культуры не поступало.

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