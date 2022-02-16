Міністри закордонних справ G7 проведуть переговори щодо України у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністри закордонних справ "Групи семи" проведуть переговори щодо ситуації навколо України в суботу в Мюнхені. Про це повідомив у середу представник МЗС Німеччини, пише УНН з посиланням на AFP.
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Так, повідомляється що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проведе переговори в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, які будуть "зосереджені на кризі, що виникла через розміщення російських військ поблизу України".
Крім того, зустрічі з цього питання очікуються також між Францією, Німеччиною та Україною, а також Францією, Німеччиною, Великою Британією та США.
Такі переговори, в тому числі візити канцлера Олафа Шольца до Києва і Москви на цьому тижні "тісно скоординовані і є частиною цілого діалогу, який західні союзники проводили в останні тижні", щоб розрядити напруженість у зв'язку з нарощуванням російських військ, повідомили в МЗС Німеччини.
Очікується, що і Шольц, і Бербок виступлять на Мюнхенській конференції з безпеки, на якій також повинні бути присутні віце-президент США Камала Харріс і держсекретар Ентоні Блінкен.
Раніше також стало відомо, що конференцію відвідає Президент України Володимир Зеленський.
Конференція збирає світову еліту зі сфер оборони і безпеки в Німеччині. Вона повинна початися 18 лютого.