Міністра звільнили у Молдові через підозру у корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністра сільського господарства і продовольства Едуарда Граму було звільнено 20 березня президентом Молдови Ігорем Додоном, через імовірну корумпованість цього чиновника, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Я очікую на такі ініціативи в найближчому майбутньому. Є ще дуже багато корумпованих чиновників в уряді", – прокоментував І.Додон.
Минулого тижня прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп звернувся до І.Додона із запитом про усунення Е.Грами, якого затримали як підозрюваного у причетності до схеми незаконного привласнення державних виноградників і будівель. Сам усунутий міністр заперечує будь-які порушення зі свого боку.
Молдова є одним із провідних виробників вина на пострадянському просторі. Близько 70% від загального обсягу виробництва вина торік експортувалися до Євросоюзу.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що Україна просунулась вперед у боротьбі з корупцією.