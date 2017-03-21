Министра уволили в Молдове по подозрению в коррупции

"Я ожидаю такие инициативы в ближайшем будущем. Есть еще очень много коррумпированных чиновников в правительстве", - прокомментировал И.Додон.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Павел Филипп обратился к И.Додону с запросом об устранении Е.Грамы, которого задержали как подозреваемого в причастности к схеме незаконного присвоения государственных виноградников и зданий. Сам устраненный министр отрицает любые нарушения со своей стороны.

Молдова является одним из ведущих производителей вина на постсоветском пространстве. Около 70% от общего объема производства вина в прошлом году экспортировались в Евросоюз.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что Украина продвинулась вперед в борьбе с коррупцией.