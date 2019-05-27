Міністра культури Аджарії звільнять за російські прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністра культури Аджарії звільнять за російські прапори на ході до Дня незалежності Грузії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Грузія Online, яке приводить слова глави уряду країни Аджарії Торніке Ріжвадзе.
“Міністра освіти, культури та спорту Аджарії Інгу Шамілішвілі буде звільнено”, — йдеться у тексті повідомлення.
Причиною рішення стала поява російського прапора під час ходи на честь Дня незалежності Грузії.
“Для мене це сумний факт. Що стосується відповідальності, організатором в даному випадку було міністерство культури, відповідно, з посади звільнено міністр освіти Інга Шамілашвілі”, — заявив глава уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе.
Міністр освіти, культури і спорту Інга Шамілішвілі заявила, що це дитячий фестиваль і він не має нічого спільного з політикою.
“Це день нашої перемоги і сьогоднішній фестиваль є одним з таких заходів, який традиційне збігається з 26 травня. Тут знаходяться 15 представників 8 країн, завтра відбудеться заключний концерт”, — заявила Шамілішвілі.
Як повідомляв УНН, у анексованому Севастополі зривали російські прапори і кидали під колеса.