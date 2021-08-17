Міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у “поспішному” виводі військ з Афганістану

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У короткій заяві Держдепартаменту США сказано, що Блінкен говорив з Ваном про "ситуацію з безпекою та наші відповідні зусилля щодо забезпечення безпеки громадян США та КНР".

Ван розповів Блінкену, що факти на місцях в Афганістані доводять, що іноземна модель не може бути довільно застосована до країни з різними культурними та історичними умовами. Ван сказав, що Китай готовий спілкуватися з Вашингтоном, щоб допомогти запобігти новій громадянській війні або гуманітарній катастрофі після "серйозного негативного впливу" "поспішного виведення" військ США.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що не жалкує про рішення вивести американські війська з території Афганістану, через зростання жертв цивільного населення, але зізнався, що крах уряду Афганістану та контроль талібів відбувся швидше, ніж передбачав уряд США.

Довідка

14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.