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Міністерство економіки ФРН планує націоналізувати "Північний потік-2" - Spiegel

Міністерство економіки ФРН планує націоналізувати "Північний потік-2" - Spiegel

Київ • УНН

 • 156592 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Німеччині готуються до надзвичайної ситуації в галузі енергетики на тлі скорочення росією постачання природного газу до Європи. Уряд країни розглядає нетрадиційні способи отримання газу для заміщення поставок з росії, пише УНН з посиланням на Der Spiegel.

Деталі

Так, ФРН купує скраплений газ скрізь, де може його дістати, і виділила на це в бюджеті 15 мільярдів євро. Проблема полягає в його доставці. Так, два заплановані термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі не будуть збудовані так швидко.

Передбачається, що одного прекрасного дня туди зможуть причалити чотири спеціальні судна, щоб перетворити скраплений природний газ зі США або Близького Сходу на газ і подати його на трубопроводи. Але у довгостроковій перспективі цього буде замало. Необхідно більше терміналів, особливо один у Балтійському морі, щоб краще робити поставки у східну і особливо південну Німеччину, включаючи Баварію. Досі ці регіони були безпосередньо підключені до трубопроводів путіна.

І ось, за інформацією Spiegel, федеральне міністерство економіки розглядає «делікатний план» щодо газопроводу "Північний потік-2", проекту, процес сертифікації якого було зупинено після вторгнення росії в Україну. Протяжність трубопроводів становить понад 1000 кілометрів дном Балтійського моря.

«Нині уряд Німеччини розглядає можливість експропріації тієї частини трубопровідної системи, яка знаходиться на території Німеччини, та відсікання її від решти трубопроводу. Потім труби, що ведуть із суші в море, можна було б приєднати до мобільного терміналу СПГ», - пише видання.

Перевага такої схеми полягає в тому, що на кінці трубопроводу висить готова розподільча мережа з компресорами та трубопроводами, якими газ може транспортуватися безпосередньо до південної Німеччини. Майже ідеальна інфраструктура, вважають у міністерстві економіки країни.

Однак цей план таїть у собі ризики. Технічно трубопровід можна підняти. Але це може призвести до серйозних екологічних проблем, побоюються експерти, яким цей процес довірений. Ця територія охороняється відповідно до природоохоронного законодавства, де діють особливо суворі правила. Будь-яка зміна трубопроводу майже неминуче тягне за собою нову процедуру затвердження плану, включаючи оцінку впливу на довкілля.

Ситуація із правами власності також є складною. Зокрема, компанія Nord Stream 2 є банкрутом.

Окрім того, німці побоюються, що путін і його державна компанія "Газпром" вживуть заходів у відповідь. Наприклад, шляхом експропріації німецьких компаній у росії. У "Газпромі" багато керівників все ще сподіваються відновити роботу трубопроводу через два-три роки, коли закінчиться війна та нормалізуються відносини. Труба, де вже міститься кілька мільйонів кубометрів газу, і сьогодні підтримується в робочому стані, щоб її можна було використовувати в найближчій перспективі.

Голова міністерства Роберт Хабек знає про небезпеку такого радикального втручання та тому використовує багатосторонній підхід, зазначає видання.

Джерела повідомляють, що будівництво другої труби, паралельної трубопроводу "Північний потік - 2", також є варіантом, що обговорюється.

Нагадаємо

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу газопроводу "Північний потік-2".

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