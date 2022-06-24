Министерство экономики ФРГ планирует национализировать "Северный поток-2" - Spiegel

Детали

Так, ФРГ покупает сжиженный газ везде, где может его достать, и выделила на это в бюджете в общей сложности 15 миллиардов евро. Проблема заключается вего доставке. Два запланированных терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле не будут построены так быстро.

Предполагается, что в один прекрасный день туда смогут причалить четыре специальных судна, чтобы превратить сжиженный природный газ из США или Ближнего Востока в газ и подать его в трубопроводы. Но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно. Необходимо больше терминалов, особенно один в Балтийском море, чтобы лучше снабжать восточную и особенно южную Германию, включая Баварию. До сих пор эти регионы были напрямую подключены к трубопроводам путина.

И вот, по информации Spiegel, федеральное министерство экономики рассматривает «деликатный план», касающийся газопровода "Северный поток-2", проекта, процесс сертификации которого был остановлен после вторжения россии в Украину. Протяженность трубопроводов составляет более 1000 километров по дну Балтийского моря.

«В настоящее время правительство Германии рассматривает возможность экспроприации той части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отсечения ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы подсоединить к мобильному терминалу СПГ», - пишет издание.

Преимущество такой схемы состоит в том, что на конце трубопровода висит готовая распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться непосредственно в южную Германию. Почти идеальная инфраструктура, считают в министерстве экономиким страны.

Однако этот план таит в себе и риски. Технически трубопровод можно поднять. Но это может привести к серьезным экологическим проблемам, опасаются эксперты, которым доверен этот процесс. Эта территория охраняется в соответствии с природоохранным законодательством, где действуют особенно строгие правила. Любое изменение трубопровода почти неизбежно влечет за собой новую процедуру утверждения плана, включая оценку воздействия на окружающую среду.

Ситуация с правами собственности также является сложной. В частности, компания Nord Stream 2 является банкротом.

Кроме того, немцы опасаются, что путин и его государственная компания "Газпром" примут ответные меры. Например, путем экспроприации немецких компаний в россии. В "Газпроме" многие руководители все еще надеются возобновить работу трубопровода через два-три года, когда закончится война и нормализуются отношения. Труба, в которой уже содержится несколько миллионов кубометров газа, и сегодня поддерживается в рабочем состоянии, чтобы ее можно было использовать в ближайшей перспективе.

Глава министерства Роберт Хабек знает об опасности такого радикального вмешательства и поэтому использует многосторонний подход, отмечает издание.

Источники сообщают, что строительство второй трубы, параллельной трубопроводу "Северный поток - 2", также является обсуждаемым вариантом.

Напомним

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу газопровода "Северный поток-2".