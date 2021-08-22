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Міненерго звернулося до державних банків по кредит на закупівлю вугілля

Міненерго звернулося до державних банків по кредит на закупівлю вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міненерго звернулось до державних банків щодо кредитування закупівлі вугілля, адже ПАТ “Центренерго” коштів на його придбання немає. Про це йшлося під час наради, під головуванням міністра енергетики Германа Галущенко, повідомляє УНН.

Деталі

На сьогодні ПАТ “Центренерго” не має фінансової можливості забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Очікується, що завдяки отриманню кредитів ПАТ “Центренерго” зможе забезпечити необхідний запас вугілля для опалювального сезону.

“Для сталого проходження опалювального сезону нам потрібне злагоджене співробітництво всіх державних установ. Особливого цього року, коли ми маємо працювати в ізольованому режимі. Тому розраховуємо на підтримку державних банків у наданні спеціальних умов кредитування для вчасної закупівлі вугілля генерацією” — наголосив Герман Галущенко.

Контекст

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ще на середину липня до опалювального сезону було підготовлено від запланованого більш 50% житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення. Однак учасники енергоринку б’ють на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля, а сама підготовка до опалювального сезону під загрозою.

Детальніше читайте в матеріалі — Опалювальний сезон під загрозою: чому влада не встигає готуватися до холодів

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