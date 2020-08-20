Міненерго обговорило корпоратизацію "Енергоатома"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачена кредитною угодою між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР та ратифікованою Верховною Радою України гарантійною угодою. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
На сьогоднішній нараді представники Міненерго, НАЕК "Енергоатом", консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства.
"Ми разом маємо провести пофакторний аналіз плюсів, мінусів і ризиків кожного сценарію та обрати оптимальний варіант. До кінця наступного тижня потрібно підготувати зведений аналіз для подальшого обговорення із представниками уряду", – зазначив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.
Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України до кінця 2020 року необхідно вжити заходів стосовно здійснення підготовки та проведення корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом", у тому числі, розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.
12 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України відбулася нарада з представниками усіх зацікавлених сторін, у тому числі Міненерго, щодо підготовки до корпоратизації підприємства.
Як повідомлялося раніше, 31 червня Міненерго затвердило нову редакцію ДП "НАЕК "Енергоатом", що передбачає запровадження на підприємстві інституту корпоративного управління. Статут передбачає утворення на державному підприємстві Наглядової ради у складі семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством.
Також нагадаємо, уряд ввів розрахунок покриття собівартості електренергії "Енергоатому", аби унеможливити продаж атомної електроенергії бізнесу за заниженими цінами, у збиток держкомпанії.