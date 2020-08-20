Міненерго обговорило корпоратизацію "Енергоатома"

ukru
18:42 • 30365 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 63132 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 77439 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109404 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116227 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115573 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150157 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124852 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124587 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123813 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 78053 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100579 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 26320 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72296 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 27595 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72296 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100579 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 78053 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150159 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50043 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57465 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107455 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125755 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125185 перегляди
Актуальне
Міненерго обговорило корпоратизацію "Енергоатома"

Міненерго обговорило корпоратизацію "Енергоатома"

Київ • УНН

 • 14171 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачена кредитною угодою між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР та ратифікованою Верховною Радою України гарантійною угодою. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

На сьогоднішній нараді представники Міненерго, НАЕК "Енергоатом", консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства.

"Ми разом маємо провести пофакторний аналіз плюсів, мінусів і ризиків кожного сценарію та обрати оптимальний варіант. До кінця наступного тижня потрібно підготувати зведений аналіз для подальшого обговорення із представниками уряду", – зазначив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України до кінця 2020 року необхідно вжити заходів стосовно здійснення підготовки та проведення корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом", у тому числі, розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

12 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України відбулася нарада з представниками усіх зацікавлених сторін, у тому числі Міненерго, щодо підготовки до корпоратизації підприємства.

Як повідомлялося раніше, 31 червня Міненерго затвердило нову редакцію ДП "НАЕК "Енергоатом", що передбачає запровадження на підприємстві інституту корпоративного управління. Статут передбачає утворення на державному підприємстві Наглядової ради у складі семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством.

Також нагадаємо, уряд ввів розрахунок покриття собівартості електренергії "Енергоатому", аби унеможливити продаж атомної електроенергії бізнесу за заниженими цінами, у збиток держкомпанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92