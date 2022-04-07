Мінекології: рф не зможе продати зрубаний в Україні ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. росія не зможе реалізувати деревину, яку вона планує зрубати чи вже зрубала в Україні. Про це заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, інформує УНН.
Деталі
Як зазначив Стрілець, наразі йому не відомо, чи є достовірною інформація про намір військ рф зрубати ліс в Україні, проте в будь-якому разі росія не зможе реалізувати цю деревину.
"Навіть якщо вони якусь кількість деревини й спиляли, вони просто нікуди її не продали", – наголосив Стрілець.
За його словами, з 8 березня міжнародний орган сертифікації деревини – Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council, FSC) припинила співпрацю з росією та білоруссю. Сертифікат FSC потрібен для того, щоб експортувати деревину.
Тому ні росія, ні білорусь не можуть легально продавати деревину в інші країни.
Також він додав, що міністерство попросило Єврокомісію відслідковувати намагання загарбників обійти цю заборону і не дати росії експортувати деревину через треті країни, або за підробленими документами.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу.