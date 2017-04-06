Мінагрополітики перерахувало 306 млн грн на виплату дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерством аграрної політики України перераховано на небюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України, 306 327,9 тис. грн для автоматичної виплати дотацій у рамках держпідтримки сільгоспвиробників. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Таке перерахування відбулося відповідно до Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році.
В Мінагрополітики також зазначили, що до виплати у квітні 2017 року було акумульовано 217,3 млн гривень. Окрім того, за рахунок наповнення спеціального фонду, було перераховано додаткових 88 987,2 тис. гривень для виплати бюджетної дотації аграріям для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.
Після формування Державною фіскальною службою Реєстру отримувачів бюджетної дотації, Держказначейство здійснить перерахування в автоматичному режимі відповідним отримувачам суми бюджетної дотації.
У відомстві нагадали, що здійснення виплати таких дотацій за лютий місяць 2017 року відбувається за окремими умовами у зв’язку з термінами набуття чинності відповідних нормативно-правових актів. Здійснення державної підтримки з березня місяця здійснюється у звичайному режимі.
Як повідомляв УНН, Мінфін оприлюднив необхідний список документів для отримання держдотацій сільгоспвиробниками.