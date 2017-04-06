Минагрополитики перечислило 306 млн грн на выплату дотаций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50033 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104638 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160989 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118596 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107196 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103678 просмотра

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Минагрополитики перечислило 306 млн грн на выплату дотаций

Минагрополитики перечислило 306 млн грн на выплату дотаций

Киев  •  УНН

 • 14576 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерством аграрной политики Украины перечислено на внебюджетный счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины, 306 327,9 тыс. грн для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Такое перечисление произошло в соответствии с Порядком распределения бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году.

В Минагрополитики также отметили, что к выплате в апреле 2017 было аккумулировано 217,3 млн гривен. Кроме того, за счет наполнения специального фонда, было перечислено дополнительных 88 987,2 тыс. гривен для выплаты бюджетной дотации аграриям для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции.

После формирования Государственной фискальной службой Реестр получателей бюджетной дотации, Госказначейство осуществит перечисление в автоматическом режиме соответствующим получателям суммы бюджетной дотации.

В ведомстве напомнили, что осуществление выплаты таких дотаций за февраль 2017 происходит по отдельным условиям в связи со сроками вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов. Осуществление государственной поддержки с марта месяца осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал УНН, Минфин обнародовал необходимый список документов для получения госдотаций сельхозпроизводителями.

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