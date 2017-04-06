Минагрополитики перечислило 306 млн грн на выплату дотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерством аграрной политики Украины перечислено на внебюджетный счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины, 306 327,9 тыс. грн для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Такое перечисление произошло в соответствии с Порядком распределения бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году.
В Минагрополитики также отметили, что к выплате в апреле 2017 было аккумулировано 217,3 млн гривен. Кроме того, за счет наполнения специального фонда, было перечислено дополнительных 88 987,2 тыс. гривен для выплаты бюджетной дотации аграриям для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции.
После формирования Государственной фискальной службой Реестр получателей бюджетной дотации, Госказначейство осуществит перечисление в автоматическом режиме соответствующим получателям суммы бюджетной дотации.
В ведомстве напомнили, что осуществление выплаты таких дотаций за февраль 2017 происходит по отдельным условиям в связи со сроками вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов. Осуществление государственной поддержки с марта месяца осуществляется в обычном режиме.
Как сообщал УНН, Минфин обнародовал необходимый список документов для получения госдотаций сельхозпроизводителями.