Мілевський відзначився п'ятим голом в чемпіонаті Білорусії

Команда українця "Динамо-Брест" в 28-му турі внутрішньої першості протистояла на виїзді сусіду по таблиці ФК "Нєман". Баталія завершилася з результатом 2:0 на користь "Динамо", а Мілевський взяв участь у двох взяттях воріт.

У першому таймі Мілевський віддав результативний пас на Фамейе, а на 72 хвилині сам замкнув простріл одного із партнерів.

Відзначимо, що в 13 проведених поєдинків за брестський клуб на рахунку форварда 5 голів і 6 результативних пасів.

Додамо також, в турнірній таблиці "Динамо-Брест" набрали 47 пунктів і знаходяться на 4-му рядку, обігнавши "Нєман" на один бал.