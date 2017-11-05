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Мілевський відзначився п'ятим голом в чемпіонаті Білорусії

Мілевський відзначився п'ятим голом в чемпіонаті Білорусії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Екс-форвард збірної України Артем Мілевський провів успішний поєдинок в чемпіонаті Білорусії, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФК "Динамо-Брест".

Команда українця "Динамо-Брест" в 28-му турі внутрішньої першості протистояла на виїзді сусіду по таблиці ФК "Нєман". Баталія завершилася з результатом 2:0 на користь "Динамо", а Мілевський взяв участь у двох взяттях воріт.

У першому таймі Мілевський віддав результативний пас на Фамейе, а на 72 хвилині сам замкнув простріл одного із партнерів.
Відзначимо, що в 13 проведених поєдинків за брестський клуб на рахунку форварда 5 голів і 6 результативних пасів.

Додамо також, в турнірній таблиці "Динамо-Брест" набрали 47 пунктів і знаходяться на 4-му рядку, обігнавши "Нєман" на один бал.

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