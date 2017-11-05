Милевский отличился пятым голом в чемпионате Белоруссии

Команда украинца "Динамо-Брест" в 28-м туре внутреннего первенства противостояла на выезде соседу по таблице ФК "Неман". Баталия завершилась с результатом 2:0 в пользу "Динамо", Милевский принял участие в обоих взятиях ворот.

В первом тайме Милевский отдал результативный пас на Фамейе, а на 72 минуте сам замкнул прострел одного из партнеров.

Отметим, что в 13 проведенных поединков с брестским клубом на счету форварда 5 голов и 6 результативных пасов.

Добавим также, в турнирной таблице "Динамо-Брест" набрали 47 пунктов и находятся на 4-й строчке, обогнав "Неман" на один балл.