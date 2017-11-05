Милевский отличился пятым голом в чемпионате Белоруссии

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47251 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102446 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91368 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103805 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102037 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142258 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116311 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Милевский отличился пятым голом в чемпионате Белоруссии

Милевский отличился пятым голом в чемпионате Белоруссии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский провел успешный поединок в чемпионате Белоруссии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо-Брест".

Команда украинца "Динамо-Брест" в 28-м туре внутреннего первенства противостояла на выезде соседу по таблице ФК "Неман". Баталия завершилась с результатом 2:0 в пользу "Динамо", Милевский принял участие в обоих взятиях ворот.

В первом тайме Милевский отдал результативный пас на Фамейе, а на 72 минуте сам замкнул прострел одного из партнеров.
Отметим, что в 13 проведенных поединков с брестским клубом на счету форварда 5 голов и 6 результативных пасов.

Добавим также, в турнирной таблице "Динамо-Брест" набрали 47 пунктов и находятся на 4-й строчке, обогнав "Неман" на один балл.

Украинские Национальные Новости

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