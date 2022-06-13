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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44391 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Миколаївщина: тривають обстріли двох громад, зруйновано фермерські склади

Миколаївщина: тривають обстріли двох громад, зруйновано фермерські склади

Київ • УНН

 • 132942 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У неділю, 12 червня, російські окупанти знову гатили по Миколаївській області. Внаслідок ворожих атак зруйновано цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення з Миколаївської ОДА.

Деталі

За попередньою інформацією, ворог обстріляв Широківську громаду. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Війська рф пошкодили житлові будинки", - ідеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що зранку в Миколаєві лунали вибухи. 

Нагадаємо

Сьогодні вночі в місті Баштанка на Миколаївщині було чути звуки вибухів.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва, розповів, що новий наступ на місто можливий лише теоретично, і навряд чи був би успішним.

Українські Національні Новини

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