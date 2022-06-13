Миколаївщина: тривають обстріли двох громад, зруйновано фермерські склади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У неділю, 12 червня, російські окупанти знову гатили по Миколаївській області. Внаслідок ворожих атак зруйновано цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення з Миколаївської ОДА.
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За попередньою інформацією, ворог обстріляв Широківську громаду. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.
"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Війська рф пошкодили житлові будинки", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що зранку в Миколаєві лунали вибухи.
Нагадаємо
Сьогодні вночі в місті Баштанка на Миколаївщині було чути звуки вибухів.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва, розповів, що новий наступ на місто можливий лише теоретично, і навряд чи був би успішним.