Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Адвокат українців Микола Полозов на власній сторінці у Facebook попросив адвоката “кримських дезертирів” утримуватися від “недоречних коментарів” щодо обміну полоненими між Україною та РФ, пише УНН.
“І у мене прохання до українського адвоката Валентина Рибіна утриматися від нескінченних недоречних коментарів по т.зв. “Обміну”, — зазначив він у соціальній мережі.
Він також закликав: “хоч на мить відволіктися від лову хайпа на складну тему. Подумайте про почуття рідних і близьких військовополонених і політв’язнів”.
Як писав УНН раніше, адвокат полонених українців Микола Полозов повідомив, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо даних обставин.