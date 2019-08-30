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Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну

Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну

Київ • УНН

 • 13009 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Адвокат українців Микола Полозов на власній сторінці у Facebook попросив адвоката “кримських дезертирів” утримуватися від “недоречних коментарів” щодо обміну полоненими між Україною та РФ, пише УНН.

“І у мене прохання до українського адвоката Валентина Рибіна утриматися від нескінченних недоречних коментарів по т.зв. “Обміну”, — зазначив він у соціальній мережі.

Він також закликав: “хоч на мить відволіктися від лову хайпа на складну тему. Подумайте про почуття рідних і близьких військовополонених і політв’язнів”.

Як писав УНН раніше, адвокат полонених українців Микола Полозов повідомив, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо даних обставин.

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