Михайлюк відзначився за Канзас 15 очками в дебютній грі сезону

У дебюті баталії "Канзас" здійснив приголомшливий ривок 14:2 після чого уродженець Черкас першою спробою влучив кидком із-за дальньої дуги. При другому виході на паркет наш земляк оформив ефектне добивання м'яча згори, а також в двох атаках поспіль забив триочкові.

Після великої перерви Михайлюку вдалося набрати ще 4 очки і довести лицьовий рахунок до 15 пунктів (3/5 двоочкові, 3/6 триочкові) при 5 підбираннях і 1 передачі за 30 хвилин ігрового часу.

Зустріч закінчилася більш ніж переконливою звитягою "Джейхокс" 92:56.

Зауважимо, що в іншому протистоянні українець Богдан Близнюк у складі "Східного Вашингтону" переміг "Уолла Уолла" – 82:61.

Наш гравець за 28 хвилин став найрезультативнішим у матчі – 18 очок, 3 підбирання, 4 передачі.