Михайлюк отличился за Канзас 15 очками в дебютной игре сезона

В дебюте баталии "Канзас" совершил потрясающий рывок 14:2 после чего уроженец Черкасс первой попыткой попал броском из-за дальней дуги. При втором выходе на паркет наш земляк оформил эффектное добивание мяча сверху, а также в двух атаках подряд забил трехочковые.

После большого перерыва Михайлюку удалось набрать еще 4 очка и довести лицевой счет до 15 пунктов (3/5 двухочковые, 3/6 трехочковые) при 5 подборах и 1 передачи за 30 минут игрового времени.

Встреча закончилась более чем убедительной победой "Джейхокс" 92:56.

Заметим, что в другом противостоянии украинец Богдан Близнюк в составе "Восточного Вашингтона" победил "Уолла Уолла" - 82:61.

Наш игрок за 28 минут стал самым результативным в матче - 18 очков, 3 подбора, 4 передачи.