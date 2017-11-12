Михайлюк отличился за Канзас 15 очками в дебютной игре сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Свингмен молодежной сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк помог "Канзас Джейхокс" убедительно победить "Теннесси Стейт" в стартовой игре сезона Национальной студенческой лиги США по баскетболу (NCAA), передает корреспондент УНН.
В дебюте баталии "Канзас" совершил потрясающий рывок 14:2 после чего уроженец Черкасс первой попыткой попал броском из-за дальней дуги. При втором выходе на паркет наш земляк оформил эффектное добивание мяча сверху, а также в двух атаках подряд забил трехочковые.
После большого перерыва Михайлюку удалось набрать еще 4 очка и довести лицевой счет до 15 пунктов (3/5 двухочковые, 3/6 трехочковые) при 5 подборах и 1 передачи за 30 минут игрового времени.
Встреча закончилась более чем убедительной победой "Джейхокс" 92:56.
Заметим, что в другом противостоянии украинец Богдан Близнюк в составе "Восточного Вашингтона" победил "Уолла Уолла" - 82:61.
Наш игрок за 28 минут стал самым результативным в матче - 18 очков, 3 подбора, 4 передачи.