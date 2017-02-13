Мігранти розбили табір у центрі Гельсінкі на знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У центрі Гельсінкі у Фінляндії третій день триває акція прохачів притулку, які протестують проти політики Фінляндії в питанні міжнародного захисту біженців, передає УНН з посиланням на Yle.
Як зазначається, близько 50 прохачів біженців розбили табір на площі біля музею сучасного мистецтва Кіасма.
На думку протестувальників, негативні рішення, винесені імміграційної службою, є "несправедливими" і мають випадковий характер.
Вказано, що більшість учасників акції - іракці, яким відмовили в наданні статусу біженця.
Вони збираються продовжити свою акцію доти, доки не буде виконано їхню вимогу про зустріч з міністром або депутатом парламенту країни.
Один з протестувальників заявив, що якщо йому не дозволять залишитися в Фінляндії, він поїде або в Німеччину, або в Швецію, але в Ірак він не повернеться у жодному випадку.
У 2015 році до Фінляндії приїхало близько 32 тисячі прохачів притулку, в основному з Іраку і Афганістану.
Нагадаємо, у США почалися масштабні затримання нелегальних мігрантів.