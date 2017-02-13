Мигранты разбили лагерь в центре Хельсинки в знак протеста

Как отмечается, около 50 просителей беженцев разбили лагерь на площади у музея современного искусства Киасма.

По мнению протестующих, негативные решения, вынесенные иммиграционной службой, являются "несправедливыми" и носят случайный характер.

Указано, что большинство участников акции - иракцы, которым отказали в предоставлении статуса беженца.

Они собираются продолжить свою акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования о встрече с министром или депутатом парламента страны.

Один из протестующих заявил, что если ему не позволят остаться в Финляндии, он поедет или в Германию, или в Швецию, но в Ирак он не вернется ни в коем случае.

В 2015 году в Финляндию приехало около 32 тыс. просителей убежища, в основном из Ирака и Афганистана.

Напомним, в США начались масштабные задержания нелегальных мигрантов.