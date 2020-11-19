"Ми всі чогось не дотримуємося і хочемо, щоб інші не дотримувались": Верещук прокоментувала карантинні заходи

"Ми декларуємо свою європейськість, а те що насправді закладає європейськість - це повага до однакових правил для всіх, це у нас чомусь не працює. Нам чомусь видається, що нам дуже вартує всупереч регуляції, всупереч правилам, зробити бодай щось, аби десь себе вирізнити, протиставити", - прокоментувала Верещук.

Вона додала, що при сумлінному дотриманні всіх правил, вимушені локдауни можливо були б і не потрібні.

"І якщо правила є, то вони є одні для всіх. Якщо правоохоронна система покликана штрафувати, то вона повинна це робити, але тільки в рамках закону. У нас так виходить, що ми всі чогось та не дотримуємося, ми всі щось порушуємо і хочемо, щоб інші цього не робили . Отже якщо ми від себе будемо вимагати передовсім, то я думаю, що і не треба буде вводити ніякі карантини вихідного дня", - підсумувала нардеп.

При цьому вона зауважила, що в Україні не найгірша ситуація. У Польші, наприклад, смертність більша, хоча у них медицина і краща.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук виступила проти запровадження карантину вихідного дня та введення касових апаратів для ФОПів.