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Ми повинні захистити українські міста та цивільне населення від російських літаків - екскомандувач армії США в Європі

Ми повинні захистити українські міста та цивільне населення від російських літаків - екскомандувач армії США в Європі

Київ • УНН

 • 121349 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Російська армія неспроможна вести війну на виснаження, санкцій проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією, стверджує екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес, передає УНН.

Деталі

На думку генерала, кроки які Захід здійснив проти Росії, хороші, але тиску має бути набагато більше, і він потрібен негайно. Потрібно припинити будь яку співпрацю Заходу із російським військово промисловим комплексом. Залишити можна лише сферу охорони здоров’я. Можливості для додаткових санкцій ще є - жоден російський олігарх або державний чиновник не має далі отримувати прибутки

"США повинні стати твердішими щодо безпольотної зони. Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів, як ми це зробили в липні 1995 року, коли серби вбили 8 000 боснійських чоловіків і хлопців у Сребрениці – такі речі гірші за ризик ескалації. Ми повинні зробити більше. Знайти спосіб залучити авіацію, знайти спосіб отримати більше протиповітряної оборони, щоб збивати російські безпілотники, а також російські літаки. Ми не можемо стояти осторонь. Ви знаєте, сьогодні я розмовляв з чотирма різними жінками, професіоналками, двоє з них досі в Україні, інші дві – біженки. Я вважаю, що це просто неприйнятно, що ми не робимо більше. І я розумію, чому є небажання. Це через ризик ескалації. Але знову ж таки….бачити, як вбивають мирних жителів, гірше за будь-який ризик ескалації", - стверджує генерал.

На думку пана Ходжеса, Сполучені Штати активно вивчають можливість забезпечення України літаками. Мова йде про модернізовані МіГи та F16, то ж мають бути проведені відповідні тренінги для пілотів.

"Пілот не може просто сісти в літак, як хтось сідає в машину. Для цього має бути навчальний пакет. Крім того, ми повинні захищати авіабази, з яких вони б злітали... мені подобається ця ідея… це дало б Україні можливість не тільки вразити ці великі логістичні конвої, що було б дуже корисно, але й ударити по російських військово-морських базах. Я маю на увазі, що Чорноморський флот має відчувати себе дуже некомфортно, відчувати, що їхні бази та об’єкти технічного обслуговування можуть постраждати. Або той великий міст, що з’єднує Росію з півостровом Крим. Я вважаю, що цей міст має впасти", - заявляє екс-командувачем армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Експерт стверджує, що росіяни демонструють велику вразливість, велику слабкість, і у РФ недостатньо людей, щоб вести цю війну на виснаження. Він не впевнений, що у росіян також вистачить боєприпасів. Тоді коли, логістика США, які забезпечують українську армію, найкраща у світі.

На думку генерала, перемогти Україна може лише комбінацією засобів. 1) Українські воїни та мирні жителі мають продовжувати воювати так, як вони це роблять зараз - розумно, витривало, винахідливо. Вони повинні змусити росіян дійсно заплатити величезну ціну. 2) США та інші країни повинні розпочати берлінський "авіа ліфт" (покращити логістику – ред.), збільшуючи швидкість і кількість необхідних матеріалів, включаючи протибалістичні ракети, зенітні ракети. 3) Потрібно знайти спосіб закрити небо від російських літаків та безпілотників 4) Економічні санкції та дипломатична війна – все це має посилюватись. 5) Ми повинні якось донести інформацію до людей всередині Росії та Білорусі.

"Пересічний росіянин не розуміє, що зараз відбувається. Перше квітня – це наступний день призову в Росії, тоді починається нова хвиля призову. Протягом наступних трьох тижнів ми повинні запустити безперервну комунікацію всередині Росії, розповідаючи мамам і батькам, що їхній син, який є військовозобов’язаним, збирається воювати проти своїх побратимів-слов’ян у незаконній війні. Війні, в якій загинули тисячі з них. Чи це те, чого вони дійсно хочуть?" - говорить екс-командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

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